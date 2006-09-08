Генпрокуратура знає, де, коли і як отруїли Ющенка

Генеральній прокуратурі Україні відомо час, місце і обставини отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він уточнив, що це сталося 4 чи 5 вересня, скоріше, 5 вересня, за обставин, про які відомо.

Також генпрокурор зазначив, що діоксин потрапив до організму В.ЮЩЕНКА з їжею.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, залишилося лише довести, хто є виконавцем цього злочину. Над цим прокуратура зараз працює разом зі Службою безпеки України.

Прокурор, за результатами проведених слідчих експертиз, відкинув як версію імовірність неправильного лікування Президента України.

О.МЕДВЕДЬКО також повідомив, що додаткова експертиза якості діоксину, виявленого в крові В.ЮЩЕНКА, проведена Генпрокуратурою, встановила, що його виробили в Росії, США або Великобританії. За словами генпрокурора, препарати цієї групи виготовляються в обмеженій кількості підприємствами, які займаються виробництвом етанолових сполук у США, Великобританії або Росії.

О.МЕДВЕДЬКО також заявив, що Генпрокуратура вже витребувала зразки вищезазначених діоксинів російського та американського виробництва та призначила судово-хімічну експертизу "на предмет ідентифікації діоксину, яким було отруєно ЮЩЕНКА".

Довідка УНІАН. 10 вересня 2004 року В.ЮЩЕНКО прибув в австрійську клініку "Рудольфіннерхаус", де йому було встановлено діагноз "гострий панкреатит" з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами. Згідно з висновком лікарів австрійської клініки, погіршення здоров`я В.ЮЩЕНКА 6 вересня було викликане "тяжкою вірусною інфекцією і хімічними речовинами, які зазвичай не містяться в продуктах харчування".

11 грудня керівник австрійської клініки "Рудольфінерхаус" Міхаель ЦИМПФЕР повідомив, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксинами.

Пізніше з лабораторій Нідерландів, Німеччині і Швейцарії підтвердили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином.

Розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА досі не завершене.