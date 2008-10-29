Блок Литвина висунув умову підтримки антикризового плану Ющенка

Фракція Блоку Литвина не голосуватиме у цілому за президентський антикризовий законопроект, якщо з нього не будуть вилучені норми про замороження соціальних виплат на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на сесії парламенту народний депутат України Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина).

Він зазначив, що фракція у першому читанні голосуватиме за даний законопроект, однак не підтримає його в цілому, якщо у ньому йтиметься про непідвищення протягом двох років мінімальних заробітних плат і соціальних виплат. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що таку норму не можна приймати, не гарантуючи одночасно і замороження цін на продукти й товари для населення. «Це є наша чітка позиція», - заявив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.