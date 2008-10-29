Верховна Рада у першому читанні прийняла антикризовий план Ющенка

Верховна Рада ухвалила у першому читанні внесений Президентом України законопроект "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 248 народних депутатів з 447-ми, зареєстрованих у сесійній залі.

Ухвалення законопроекту підтримали 156 депутатів від БЮТ, 72 - від НУ-НС, 18 - від Блоку Литвина і двоє депутатів від Партії регіонів. Фракція КПУ не дала за цей законопроект жодного голосу.

Згідно з ухваленим рішенням, до другого читання профільний комітет парламенту має врахувати пропозиції альтернативних законопроектів.

При цьому 245-ма голосами народних депутатів з 446-ти зареєстрованих у сесійній залі ухвалено рішення розглянути цей законопроект у другому читанні завтра, 30 жовтня.