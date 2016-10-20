Порошенко: мова про дату виборів на Донбасі не ведеться

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" сьогодні в Берліні.

"Зараз про дату виборів не йдеться. Зараз йдеться про те, що буде "дорожня карта", і в рамках "дорожньої карти" і імплементації безпекового пакету ми будемо говорити про те, що можуть бути вибори".

Читайте такожМЗС Франції: у Берліні від України домагатимуться поступу щодо "статусу" Донбасу й проведення виборів

Стосовно ж кордону, за словами Порошенка, на першому етапі "так само, як зазначено в Мінському процесі, мають бути допущені, а потім на постійній основі встановлені пости ОБСЄ. На другому етапі цей кордон має передаватися під контроль українських прикордонників".

Разом із тим Петро Порошенко зазначив, що лідери "нормандського формату" домовились продовжити на рівні експертів та робочих груп роботу по підготовці концепції виборчого законодавства на Донбасі.

"Були окремо обговорені питання підготовки до виборів і ми домовилися зараз продовжити на рівні експертів, на рівні робочих груп роботу по підготовці концепції виборчого законодавства, імплементації так званої "формули Штайнмайера", де ми бачимо позиції, які мають бути складовими при визнанні виборів такими, що відбулися, що є вільним волевиявленням громадян", - заявив він.

"Наша позиція полягає в тому, що всі іноземні збройні підрозділи мають бути виведені безумовно до проведення виборів, що є необхідною умовою для проведення виборчого процесу", - додав президент.

"Сподіваємося, що доступ до кордону ОБСЄ, включно з встановленням постів також буде сприяти підвищення рівню безпеки", - зауважив глава держави.