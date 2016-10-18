Порошенко назвав умову проведення виборів на Донбасі
Президент України Петро Порошенко вважає, що Україна не може проводити місцеві вибори на Донбасі, коли там перебувають російські війська.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Норвегія Ерною Сульберг в Осло.
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«Вільні та чесні місцеві вибори мають відповідати усім критеріям БДІПЛ ОБСЄ. Демократичні вибори, іноді це дуже важко зрозуміти росіянам, але нам потрібні вільні та чесні вибори», - наголосив президент.
Він зауважив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу залежить від Росії.
«Я не можу собі уявити, як ми можемо проводити місцеві вибори з присутністю російських військ. Ми вже мали так звані «вибори» в незаконно анексованому Криму, коли 50 тисяч російських військових знаходились в Криму, і вони назвали це так званий «референдум», і потім вони сказали, що це їх розуміння «демократичного волевиявлення». Ні, в жодній країні світу вибори не відбуваються під присутністю іноземних окупаційних військ. Це різні світи – цивілізаційний світ та російське розуміння «вільних та чесних виборів», - резюмував Порошенко.