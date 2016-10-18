Порошенко назвав умову проведення виборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Норвегія Ерною Сульберг в Осло.

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«Вільні та чесні місцеві вибори мають відповідати усім критеріям БДІПЛ ОБСЄ. Демократичні вибори, іноді це дуже важко зрозуміти росіянам, але нам потрібні вільні та чесні вибори», - наголосив президент.

Він зауважив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу залежить від Росії.

«Я не можу собі уявити, як ми можемо проводити місцеві вибори з присутністю російських військ. Ми вже мали так звані «вибори» в незаконно анексованому Криму, коли 50 тисяч російських військових знаходились в Криму, і вони назвали це так званий «референдум», і потім вони сказали, що це їх розуміння «демократичного волевиявлення». Ні, в жодній країні світу вибори не відбуваються під присутністю іноземних окупаційних військ. Це різні світи – цивілізаційний світ та російське розуміння «вільних та чесних виборів», - резюмував Порошенко.