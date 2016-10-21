Переговори "нормандської четвірки" знизили ймовірність наступу Росії на Донбасі – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в дипломатичних колах.

Зокрема, за інформацією співрозмовника агентства, під час перемовин лідерів країн «нормандської четвірки» українська делегація отримала запевнення від російської сторони, що вони будуть сприяти врегулюванню конфлікту в рамках Мінських домовленостей.

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Інше джерело зазначило, що загалом сама атмосфера переговорів і те, що Росію вдалося змусити взяти участь в чотиристоронніх переговорах, сприяє просуванню мирному вирішенню кризи на Донбасі.

Як відомо, в ході саміту лідерів «нормандської четвірки» особлива увага приділялася розробці та погодженню «дорожньої карти» виконання Мінських угод. Проте, за інформацією джерел, анонсоване затвердження главами МЗС країн «нормандського формату» до кінця листопада проекту цієї «дорожньої карти» навряд чи можливе, і очевидно, що розробка цього документа потребуватиме більше часу.

Також під час зустрічі в «нормандському форматі» головні зрушення стосувалися саме гуманітарного блоку. Зокрема, за наполяганням німецької сторони був погоджений допуск до українських бранців на Донбасі представників Червоного Хреста, чому довгий час опиралася Росія.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня у Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

15 жовтня президент України Порошенко під час урочистої церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу Збройних сил України на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом заявив про високу ймовірність ескалації конфлікту на Донбасі та не виключив повномасштабного вторгнення Росії в Україну.