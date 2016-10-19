Безсмертний пояснив, що було секретним у Мінських угодах

Про це в ефірі "112 каналу" заявив екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний.

Коментуючи заяву Олександра Хуга про засекреченість деяких документів "Мінська", Безсмертний заявив, що не розуміє, що має на увазі представник ОБСЄ.

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За його словами, у домовленостях йдеться про те, що "сторони повинні обмінятися картами, де чітко проведені лінії розмежування".

Безсмертному, як він запевнив, "невідомо про будь-які політичні, економічні домовленості, які були досягнуті та не були зафіксовані у тексті Мінських угод".

Раніше Хуг заявив, що ефективній роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України заважає режим засекреченості деяких документів у рамках Мінських домовленостей.