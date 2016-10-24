Президент підписав закон про пародії, карикатури та попурі

Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 жовтня ухвалила зміни до закону «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах (№3586).

За дане рішення проголосували 227 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом дозволено використовувати без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оприлюднених літературних, художних, музичних та інших творів для створення на їхній основі творів у жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі чи карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури.

В законі містяться визначення понять «пародія», «попурі» та «карикатура».