Президент підписав закон про пародії, карикатури та попурі
Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону "Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах".
Про це повідомляється на сайті парламенту.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 жовтня ухвалила зміни до закону «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах (№3586).
За дане рішення проголосували 227 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом дозволено використовувати без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оприлюднених літературних, художних, музичних та інших творів для створення на їхній основі творів у жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі чи карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури.
В законі містяться визначення понять «пародія», «попурі» та «карикатура».