Рада "легалізувала" карикатури та пародії на авторські твори

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №3586 в першому читанні і в цілому проголосувало 227 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом дозволено використовувати без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оприлюднених літературних, художних, музичних та інших творів для створення на їхній основі творів у жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі чи карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури.

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В законі також містяться визначення понять "пародія", "попурі" та "карикатура".

Як зазначав автор документу Микола Княжицький у пояснювальній записці, його прийняття "сприятиме реалізації програм державної політики України в культурній сфері, підвищенню рівня захисту національної безпеки України, зміцненню авторитету держави".