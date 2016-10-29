Бойко в декларації вказав квартиру в РФ, яка належить його дружині

Лідер парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко подав електронну декларацію за 2015 рік, вказавши квартиру в Російській Федерації, яка належить його дружині.

Про це йдеться в декларації, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Заробітна плата Бойко 2015 року за основним місцем роботи в парламенті склала 79 508 тисяч гривень. Ще він задекларував кошти для забезпечення депутатської діяльності в розмірі 80 тисяч 599 гривень. Серед доходу також пенсія у сумі 17 тисяч 31 гривня і більше 40 тисяч гривень відсотків від банків.

На банківських рахунках Бойко 31 385 тисяч доларів і більше 650 гривень. Також він має готівкою 25 тисяч доларів, 15 тисяч євро і 30 тисяч гривень.

Лідер фракції задекларував два автомобілі - Mercedes-Benz (модель GL500), який на момент придбання у травні 2007 року коштував 696 тисяч гривень, і ВАЗ (2101).

Бойко зазначив, що у селі Діброва Лиманського району Донецької області він з квітня 1994 року володіє житловим будинком загальною площею 30 кв. м, і з грудня 1998 року земельною ділянкою загальною площею 1952 кв. м. Також в селі Гнідин Бориспільського району Київської області з листопада 2009 року він володіє земельною ділянкою загальною площею 600 кв. м. До того ж, він має в Рубіжному Луганської області квартиру загальною площею 113 кв. м і гараж площею 20 кв. м. В Києві Бойко з січня 2015 року орендує офіс загальною площею 25,7 кв. м.

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Разом з тим, у декларації вказано, що його дружина Віра в Російській Федерації з жовтня 2006 року має квартиру загальною площею 220,3 кв. м. Також вона в Росії володіє машиномісцем загальною площею 15,4 кв. м. В Києві у неї у власності з червня 2001 року є квартира площею 257 кв. м (вартість якої за останньою оцінкою становить 231 тис. 300 грн) і гараж площею 19,20 кв. м. Віра Бойко також має житловий будинок в селі Іванковичі Васильківського району Київської області, вартість якого з останньою оцінкою становить 1 мільйон 81 тисячу 246 гривень. Разом з тим вона має 8 різних земельних ділянок у Київській області та ще 2 ділянки орендує також Київської області. Ще у неї є недобудований житловий будинок в Гнідині Бориспільського району.

Дружина Бойко є бенефіціарним власником ТОВ "Столична нерухомість", де її зарплата становить 1 мільйон 158 тисяч 112 гривень і дивіденди 1 мільйон 320 тисяч 700 гривень. Також вона отримала 842 тисяч 369 гривень зарплати за сумісництвом у ТОВ "Керуюча компанія "Група Поліпластік". Її пенсія склала 65 тисяч 217 гривень.

Крім того, на банківських рахунках родини Бойка є 6 мільйонів 714 тисяч 409 рублів.