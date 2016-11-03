У НАТО закликають Україну прискорити проведення системних реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков сьогодні на прес-конференції “Допомога НАТО: зміцнюючи безпеку та стійкість України”.

Як зазначив Вінніков, Україна має безпрецедентний рівень підтримки з боку міжнародних партнерів, в тому числі від НАТО.

"Ми заохочуємо наших українських партнерів просуватися на шляху реформ навіть з більшою рішучістю у впровадженні ключових реформ. Україна зробила багато, але багато викликів зберігається, і Україна не повинна втратити «вікно можливості», і вона сьогодні повинна прискорити темпи системних реформ у дуже швидкоплинному міжнародному середовищі", - заявив Вінніков.

Також він нагадав про результати Варшавського саміту НАТО, який відбувся у липні 2016 року. Зокрема, тоді було затверджено Комплексний пакет допомоги, який, за його словами, "спрямований на консолідацію та збільшення практичної допомоги НАТО Україні для того, щоб Україна могла краще забезпечувати власну безпеку та проводила необхідні реформи".

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У цьому зв'язку Вінніков підкреслив, що Комплексний пакет допомоги містить 40 різних заходів підтримки у 13 ключових напрямках реформування, в тому числі сприятиме підтримці реформи сектору безпеки та оборони, зосереджуючи увагу на ключовому принципі цивільного контролю та демократичного нагляду за Збройними силами.

Він запевнив, що Альянс зацікавлений допомагати Україні у впровадженні євроатлантичних стандартів, щоб Україна стала більш стійкою у протистоянні російській агресії.