За рік Крим викачує близько $10 мільярдів з казни Росії – Forbes

Про це пишуть віце-президент Американської ради із зовнішньої політики Ілан Берман та науковий співробітник цієї ради Аманда Азінера у статті для Forbes, пише ONLINE.UA.

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"Нове територіальне придбання Росії також викачує кошти з кремлівської скарбниці. Кримський півострів, який Москва в 2014 році анексувала в України після зрежисованого "референдуму", може обходитися російському уряду в суму близько $10 млрд додаткових витрат на рік через обіцянки Кремля модернізувати інфраструктуру і соціальні послуги регіону", - йдеться в статті.

Так, як зазначається, для інших регіонів коштів катастрофічно не вистачає.

"Це, в свою чергу, залишає мало коштів для вкрай необхідних інвестицій в інших регіонах Росії і викликає широке невдоволення серед пересічних громадян", — додали автори статті.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.