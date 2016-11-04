Парубій впевнений, що ВР дасть згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності

Про це спікер сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Парубій нагадав, що вже отримав від Генеральної прокуратури, підписане генпрокурором Юрієм Луценком, подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Новинського.

За словами спікера, він, «як завжди, невідкладно розписав цей документ на Регламентний комітет, і, власне, він вже є у комітеті». «Згідно з законом, є передбачений час на його розгляд. Буду намагатися зробити все, аби дане питання чимшвидше було в залі Верховної Ради», - сказав Парубій.

Голова парламенту також підкреслив, що як тільки буде пройдена вся передбачена законом процедура, він буде наполягати, щоб це питання внесли на розгляд Верховної Ради. «Впевнений, що як і в усі інші рази, Верховна Рада України дасть згоду і підтримає подання генерального прокурора», - наголосив Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генпрокурор Луценко заявив, що підготовлено подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського у перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Водночас сьогодні голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Новинський зранку вилетів на своєму літаку до Греції.