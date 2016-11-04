Новинський сьогодні вранці вилетів з України на своєму літаку до Греції - СБУ
Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, щодо якого у Верховну Раду внесене подання про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, сьогодні вранці вилетів на своєму літаку до Греції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак журналістам в Одесі.
«За нашими даними, о 9.30 із Жулян своїм бортом Новинський сьогодні вранці вилетів у Грецію в Салоніки», – заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, учора, 3 листопада, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.
У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.
Сам Новинський учора заявив, що 4 листопада вилетить на Афон, але повернеться найближчим часом.
Сьогодні, 4 листопада, голова ВР Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook заявив, що до Верховної Ради надійшло подання ГПУ про надання згоди на притягнення депутата від «Опозиційного блоку» Новинського до кримінальної відповідальності.