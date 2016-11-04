Новинський сьогодні вранці вилетів з України на своєму літаку до Греції - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак журналістам в Одесі.

«За нашими даними, о 9.30 із Жулян своїм бортом Новинський сьогодні вранці вилетів у Грецію в Салоніки», – заявив він.

Читайте такожДо ВР надійшло подання щодо притягнення Новинського до кримінальної відповідальності – Парубій

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 листопада, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Сам Новинський учора заявив, що 4 листопада вилетить на Афон, але повернеться найближчим часом.

Сьогодні, 4 листопада, голова ВР Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook заявив, що до Верховної Ради надійшло подання ГПУ про надання згоди на притягнення депутата від «Опозиційного блоку» Новинського до кримінальної відповідальності.