Порошенко привітав українців з 73-ї річницею звільнення Києва від нацистів

Вітання глави держави оприлюднене на його офіційному сайті.

«Від щирого серця вітаю вас із важливою подією - 73-ю річницею переможного закінчення битви за столицю України, що стала одним із переломних етапів у Другій світовій війні та символом великої жертовності воїнів», - звернувся Порошенко до співвітчизників.

«Висловлюю учасникам тієї героїчної епопеї глибоку синівську вдячність за звершений подвиг та дароване нам щастя жити і працювати на рідній землі», - додав глава держави.

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Вшановуючи сьогодні славних визволителів Києва від нацистських поневолювачів, Порошенко закликав низько вклонитися світлій пам’яті полеглих, помолитися за усіх, хто загинув у боротьбі за свободу, незалежність України.

Президент переконаний, що історичні здобутки та звитяги старших поколінь завжди будуть для українців животворним і невичерпним джерелом наснаги, мудрості та єднання, яскравим прикладом самовідданого служіння народу для сучасних захисників суверенітету Української держави.

«Бажаю усім мирного неба, доброго здоров’я та успіхів в ім’я України», - йдеться у вітанні.