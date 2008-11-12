Відбудуться переговори Єханурова і міністрів оборони НАТО

В естонській столиці Таллінні сьогодні відбудуться переговори міністрів оборони країн-членів НАТО з їхнім українським колегою Юрієм Єхануровим.

За повідомленням штаб-квартири НАТО, сторони обговорюватимуть перебіг реформування Збройних сил України.

Наступного місяця на саміті НАТО розглядатиметься питання щодо перспектив вступу України у НАТО. Йтиметься про надання Києву плану дій на членство в альянсі.

Радіо Свобода