Відбудуться переговори Єханурова і міністрів оборони НАТО
08:26, 12 листопада 2008Політика
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Наступний місяць - вирішальний
В естонській столиці Таллінні сьогодні відбудуться переговори міністрів оборони країн-членів НАТО з їхнім українським колегою Юрієм Єхануровим.
За повідомленням штаб-квартири НАТО, сторони обговорюватимуть перебіг реформування Збройних сил України.
Наступного місяця на саміті НАТО розглядатиметься питання щодо перспектив вступу України у НАТО. Йтиметься про надання Києву плану дій на членство в альянсі.
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