Томенко назвав трьох кандидатів на місце Яценюка

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що раптове ініціювання відставки спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА Партією регіонів та його підтримка депутатами «Єдиного Центру» свідчить про те, що, попри заяви про першочергову необхідність долання в Україні наслідків фінансової кризи, команда Президента будь-якою ціною домагатиметься проведення позачергових парламентських виборів та відставки уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Оскільки закони має підписувати виключно голова Верховної Ради, то відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА, фактично, означатиме непрацюючий парламент та як наслідок – дострокові вибори», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Коментуючи шанси можливих кандидатів на посаду спікера - Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Володимира ЛИТВИНА чи Івана ПЛЮЩА, - М.ТОМЕНКО зазначив, що на сьогодні не бачить реальної можливості будь-кого з цих кандидатів отримати 226 голосів у парламенті для їхнього обрання.

«Очевидно, що Віктор ЮЩЕНКО хотів би бачити на посаді спікера Івана ПЛЮЩА, Партія регіонів - Олександра ЛАВРИНОВИЧА, а Блок Литвина – свого лідера. За таких обставин жоден з кандидатів не набирає 226 голосів», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Натомість правильним шляхом виходу із цієї ситуації, на його думку, було би проголошення про створення нової коаліції у складі Партії регіонів-Блоку Литвина-«Єдиного центру»-КПУ, яка, фактично існує на сьогодні у парламенті і яка би спочатку оприлюднила свою програму дій, взяла би відповідальність за ситуацію в Україні, а потім вже ділила посади.

«Важко сказати, як розгортатимуться події далі, але очевидно одне: за час діяльності глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ Віктора ЮЩЕНКА перетворили з одного із провідних політиків України на політичного аутсайдера», - підсумував М.ТОМЕНКО.