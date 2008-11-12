У Верховній Раді - бійка

Депутати від фракції БЮТ намагаються заблокувати систему “Рада”.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі кілька депутатів проникли на поверх, де знаходиться система «Рада» та вчинили бійку з представниками Партії регіонів.

Під час сутички було розбито скло огорожі, за якою розташована комп’ютерна техніка.

В той же час депутати заблокували трибуну парламенту.

Головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ звернувся до генерального прокурора з проханням відреагувати на такі хуліганські дії. «Депутатський мандат не звільняє від відповідальності», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він також повідомив, що система «Рада» виведена з ладу.