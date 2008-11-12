У Верховній Раді - бійка
11:19, 12 листопада 2008Політика
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Лавринович каже, що БЮТ нищить систему "Рада"
Депутати від фракції БЮТ намагаються заблокувати систему “Рада”.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі кілька депутатів проникли на поверх, де знаходиться система «Рада» та вчинили бійку з представниками Партії регіонів.
Під час сутички було розбито скло огорожі, за якою розташована комп’ютерна техніка.
В той же час депутати заблокували трибуну парламенту.
Головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ звернувся до генерального прокурора з проханням відреагувати на такі хуліганські дії. «Депутатський мандат не звільняє від відповідальності», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.
Він також повідомив, що система «Рада» виведена з ладу.
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