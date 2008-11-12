Медведько каже, що не отримував від СБУ даних про «зраду» Тимошенко

До Генеральної прокуратури не надходило жодних матеріалів щодо фактів державної зради з боку прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та посадовців Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, до Генпрокуратури лише надійшов лист від в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з пропозицією створення спільної групи для перевірки законності окремих рішень та дій службових осіб Кабміну.

«Коли я отримав цей лист, ми подивилися, що фактично по всіх цих запитаннях, які були поставлені в листі, ми вже провели перевірки», - сказав О.МЕДВЕДЬКО. За його словами, Генпрокуратура зараз не бачить підстав для створення слідчо-оперативних груп для проведення перевірки.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

Зі свого боку прем`єр-міністр відкинула звинувачення в зраді національних інтересів.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладено інформацію про діяльність Кабінету Міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.