Геращенко у Мінську порушуватиме питання обміну Сущенка – адвокат

У Мінську перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко обговорить можливості повернення незаконно ув’язненого у Росії українського журналіста Романа Сущенка в Україну.

Про це у Twitter повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

Зокрема чиновниця обговорить можливості обміну Сущенка.

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"Ірина Геращенко у Мінську говоритиме і про можливості обміну журналіста Романа Сущенка", - повідомив Фейгін.

Ирина Геращенко в Минске будет говорить и о возможностях обмена журналиста Романа Сущенко. https://t.co/6bLjs4yHNJ — Mark Feygin (@mark_feygin) 8 ноября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 9 листопада.

5 жовтня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік сказав на брифінгу за підсумками засідання групи в Мінську, що тема затримання в Росії журналіста Сущенка на засіданні ТКГ не обговорювалася. Водночас прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook повідомила, що Україна окремо порушила питання про незаконне утримання в СІЗО Москви українського журналіста.

30 вересня ФСБ РФ затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «Шпигунство».

Лефортовський суд в Москві прийняв рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди у справі Сущенка проходять в закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.