Марчук пояснив, чому немає сенсу в нових угодах з Росією щодо Донбасу

Про таку необхідність на своїй сторінці у Facebook написав представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук.

"Який сенс працювати над новими угодами, коли попередні, ще більш важливі, російською стороною не тільки не виконуються, а грубо порушуються. Те ж саме повною мірою стосується і першого документу Мінських домовленостей "Протоколу...". Переконайтесь самі. Тобто сьогодні потрібно гостро ставити питання не про виконання, а по суті про невиконання Росією базових Мінських домовленостей", - наголосив він.

Читайте такожПутін розповів свою версію підсумків зустрічі "нормандської четвірки"

Марчук нагадав, що ще у вересні 2014 року постановою Ради були визначені межі тимчасово окупованих територій, тобто так званих ОРДО і ОРЛО, де можуть колись відбутися місцеві вибори. В додатку до цієї постанови є чітко визначений перелік населених пунктів і їхні точні географічні координати, де можуть колись відбутися такі вибори.

"Зверніть увагу на те, що в тексті Постанови є посилання саме на Меморандум від 19 вересня 2014 року. Разом з тим, Росія грубо порушила саме пункт 2 цього Меморандуму, і в 2014-2015 роках в результаті наступальних бойових дій Росії тимчасово окупована територія збільшилась майже на 1700 квадратних кілометрів. Було зайняте Дебальцево та інші населенні пункти України", - звернув увагу представник України у підгрупі ТКГ.

Тобто тепер, за словами Марчука, говорячи навіть про гіпотетично можливі колись вибори на тимчасово окупованих територіях, західні партнери не дуже занурюються в деталі і тепер говорять про вибори на всій тимчасово окупованій території Донбасу, в тому числі і в Дебальцевому, і в інших населених пунктах, які входять до цих 1700 кв. кілометрів.

"Тобто виходить так, що Україна нібито має заплющити очі на цинічні грубі порушення Росією Меморандуму від 19 вересня 2014 року, до речі, не тільки в цій частині, і вести розмову про якісь вибори", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні повідомив, що Росія підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.