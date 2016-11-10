В Криму суд заарештував на два місяці трьох "українських диверсантів" - ЗМІ

Як повідомляє «Медиазона», засідання суду пройшло в закритому режимі.

Серед затриманих - Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

За інформацією журналіста Антона Наумлюка, Бессарабов, затриманий у Криму як член «диверсійно-терористичної групи української розвідки», працював у Центрі сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос».

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«Олексію Бессарабову 40 років, у 2013 році брав участь у Євроатлантичній літній академії, зустрічався з послом України в Польщі. Академія - двотижневий семінар у Варшаві для аналітиків, журналістів та експертів. У 2013 році семінар пройшов уперше, в ньому взяли участь 44 представника Азербайджану, України, Молдови, Грузії, Білорусі та Вірменії. Була організована і фінансувалася Європейським коледжем, Польсько-американським фондом свободи та німецьким фондом Маршалла», - написав Наумлюк на своїй сторінці в Facebook.

Як експерт «Номос» Бессарабов багато публікувався і давав коментарі журналістам. Інший затриманий у справі, Штибліков, також працював у «Номосі» до ліквідації організації після окупації Криму Росією в 2014 році.

Стосовно останнього затриманого, Дудка, поки взагалі ніякої інформації, зазначив Наумлюк.

Колишній голова енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар розповів «Крым.Реалии», що працював разом із Бессарабовим і Штибліковим.

«Вони працювали безпосередньо в Севастополі над чорноморською проблематикою. Це відомі експерти. Якщо набрати в інтернеті, можна знайти їхні публікації та оцінки, коментарі. Це були публічні люди. В канон шпигунів і диверсантів це якось погано вписується», – сказав Гончар.

За його словами, робота центру була публічною та прозорою, а замовниками досліджень були в тому числі Європейська комісія та фонд «Відродження». Гончар додав, що в публічних заходах центру нерідко брали участь представники Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання 9 листопада чергової «диверсійної групи Міноборони України» в окупованому Севастополі.

«Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували здійснення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим», - йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ.

У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в окупованому Севастополі.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР у Севастополі», - йдеться в заяві на сайті Міноборони.

«Цей черговий фейк російських спецслужб спрямовано на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародного співтовариства», - додали в розвідці.