Департамент карного розшуку Нацполіції очолив Сергій Князєв

Як повідомили в Департаменті комунікації Нацполіціі, раніше він очолював Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

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«Сьогодні, 10 листопада, заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий та перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян представили особовому складу начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України генерала поліції третього рангу Сергія Князєва», - йдеться в повідомленні.

Крім того, додали у відомстві, начальником Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі призначено генерала поліції третього рангу Анатолія Бахчиванжи. До цього він працював на посаді радника в Департаменті забезпечення діяльності глави Нацполіціі.