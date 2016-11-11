Я не йду: голова "Укрзалізниці" спростував чутки про відставку

Голова ПАК "Укрзалізниця" Войцех Балчун спростував інформацію, що з'явилася в деяких ЗМІ, про його намір залишити свою посаду.

"Я не йду у відставку! Чимало тих, хто хоче цього. Але занадто багато треба зробити для України, щоб я міг дозволити собі цю слабкість! P.S. Передайте всім, хто витрачає даремно час, папір і гроші", - написав Балчун на своїй сторінці у мережі Facebook.

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Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів про те, що голова "Укрзалізниці" Балчун піде у відставку, оскільки він не має комплексного плану перспективного бачення реформування і подальшого розвитку залізниць в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян розкритикував нового керівника "Укрзалізниці" Балчуна за повільне реформування відомства, а також звинуватив його в тому, що керівництво компанії не надало міністерству план розвитку «Укрзалізниці» в довгостроковій перспективі. У свою чергу, Балчун заявив, що останнім часом відносини між керівництвом "Укрзалізниці" та Мінінфраструктури стали напруженими.

Під час засідання уряду, презентуючи звіт про поточний стан "Укрзалізниці", а також про результати своєї роботи на чолі компанії, Балчун заявив про саботаж ініціатив із реформування "Укрзалізниці" на всіх рівнях компанії.

Разом з тим, міністр Омелян зазначив, що готовий підтримати всі ініціативи для прозорого реформування "Укрзалізниці", але водночас виступає "проти ситуації, коли одна мафія змінює іншу".

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд має надати повну політичну підтримку менеджменту «Укрзалізниці» на чолі з Балчуном для проведення реформ у компанії.