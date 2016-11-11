Саакашвілі не виконав 75% своїх обіцянок - експерти

Такий висновок зробили експерти проекту "Дослівно" після аналізу найгучніших заяв політика, передає КВУ.

"Найбільша проблема Саакашвілі в тому, що він від самого початку перебування на посаді голови обласної адміністрації обіцяв багато речей, які взагалі не входять до його повноважень. Очевидно, на першому етапі це було пов’язано з тим, що він погано знав українські реалії та закони. А також одночасно намагався бути і державним службовцем, і політиком", - наголосив Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

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Найбільш гучні обіцянки Саакашвілі:

1. "Ми полагодимо дорогу Одеса-Рені, а потім і Одеса-Київ"

Факт: Ремонт дороги Одеса-Рені досі не завершився через відсутність інвестора

2. Саакашвілі обіцяв відкрити одеситам доступ до незаконно привласнених пляжів.

Факт: Містян почали пускати на пляж на закритій території пансіонату "Зелений берег" та у районі Дачі Ковалевського. Проте більшість пляжів залишилась закрита. Зокрема, не знесли паркан біля резиденції Сергія Ківалова

3. "В Одесі запрацює новий центр, де можна буде за один день отримати паспорт або оформити право на нерухомість"

Факт: У жовтні 2015 в Одесі справді відкрили Центр адміністративних послуг, який згодом був закрити через "брак повноважень та фінансування"

4. Скоротити кількість чиновників в ОДА, ліквідувати зайві структурні підрозділи та посади

Факт: Вдвічі скоротив штат облдержадміністрації та об'єднав цілу низку департаментів та управлінь ОДА, залишив всього 10 управлінь і департаментів з 27

5. Одеса стане містом базування ВМС України. Для цього потрібно знайти штаб базування ВМС. Ми вирішили зробити це в Будинку профспілок

Факт: Суд залишив Одеський будинок профспілок у власності профспілкових організації. Для штабу ВМС уряд виділив інше приміщення

6. Закінчити будівництво нового терміналу аеропорту та відкрити нову злітну смугу

Факт: Термінал аеропорту не зданий в експлуатацію, злітна смуга не побудувана

7. У червні 2015 року в Україні буде нова поліція

Факт: Нову поліцію у великих містах України почали запускати у серпні 2015

8. Провести відкритий конкурс на посаду голови одеської митниці

Факт: 16 жовтня 2015 року із порушенням процедури Юлії Марушевську призначили головою одеської митниці

9. Знести "дачу Злочевського", яку "оплачують звичайні одесити"

Факт: Станом на листопад 2016 року дачу екс-міністра екології не знесли

10. Запобігти знесенню Дачі Докса. 28 жовтня 2016: "Я зупинив руйнування унікального пам'ятника архітектури 19-го століття"

Факт: Наступного дня, 29 жовтня, Дачу Докса знесли

Аналіз виконаний у рамках дослідження діяльності позапарламентських партій та політиків. Обрано заяви та обіцянки Міхеіла Саакашвілі, які отримали найбільше уваги ЗМІ і які політик озвучив, перебуваючи на посаді голови Одеської обласної адміністрації (з 30 травня 2015 по 9 листопада 2016 року).

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, яку він обіймав з травня 2015 року.