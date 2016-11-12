Сьогодні до України прибуде командувач канадської армії
01:12, 12 листопада 2016Політика
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Сьогодні до України прибуде командувач канадської армії, генерал-лейтенант Пол Винник, який має українське походження.
Генерал-лейтенант Пол Винник має українське походження / twitter.com/Army_Comd
Про це у Twitter повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.
"Завтра будемо вітати генерала Винника, командуючого канадської армії з візитом в Україні", - заявив посол.
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Завтра будемо вітати генерала Винника, командуючого @CanadianArmy з візитом в #Українаhttps://t.co/7RrnAVzr4M— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) November 11, 2016
Як повідомляв УНІАН, Винник розпочав виконання обов'язків командувача канадської армії 15 липня 2016 року.
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