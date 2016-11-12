Сьогодні до України прибуде командувач канадської армії

Про це у Twitter повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Завтра будемо вітати генерала Винника, командуючого канадської армії з візитом в Україні", - заявив посол.

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Як повідомляв УНІАН, Винник розпочав виконання обов'язків командувача канадської армії 15 липня 2016 року.