Сьогодні до України прибуде командувач канадської армії

01:12, 12 листопада 2016
Політика
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Сьогодні до України прибуде командувач канадської армії, генерал-лейтенант Пол Винник, який має українське походження.

twitter.com/Army_Comd

Про це у Twitter повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Завтра будемо вітати генерала Винника, командуючого канадської армії з візитом в Україні", - заявив посол.

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Як повідомляв УНІАН, Винник розпочав виконання обов'язків командувача канадської армії 15 липня 2016 року.

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