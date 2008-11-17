Чи можна сказати, що Балога – це Ющенко?

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що між ним і Президентом встановилися досить якісні стосунки.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи можна на сьогодні сказати, що «БАЛОГА – це ЮЩЕНКО».

«Ті стосунки, які сформувалися між Президентом, його Секретаріатом і БАЛОГОЮ я вважаю, що вони якісні», - сказав він.

При цьому В.БАЛОГА наголосив, що для того, аби дати цим стосункам оцінку в повному обсязі, зокреми «чи БАЛОГА – це ЮЩЕНКО, ЮЩЕНКО – це БАЛОГА»,то це не є в його компетенції.

«Це не щиро з мого боку давати на ці запитання відповіді», - сказав керівник президентського Секретаріату.