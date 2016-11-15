Депутату Шухевичу вже надано охорону - СБУ

Про це на своїй сторінці в Facebook заявила речниця СБУ Гітлянська Олена.

"Голова СБУ Василь Грицак доручив забезпечити безпеку народного обранця, після оперативного розгляду Службою звернення державного діяча на ім'я Президента України. СБУ вживаються додаткові оперативні заходи, направлені на перевірку отриманої інформації", - написала Гітлянська.

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Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Ляшко з посиланням на джерела заявив, що життю Шухевича загрожує небезпека і закликав надати йому державну охорону. «…ми отримали повідомлення з надійних джерел, що життю Юрія Шухевича загрожує небезпека, що нашого колегу можуть вбити для того, щоб використати це вбивство для дестабілізації ситуації в Україні, для реалізації московського плану підриву України зсередини”, - сказав лідер Радикальної партії.

Пізніше він повідомив, що президент України Петро Порошенко пообіцяв надати держохорону Шухевичу.