Росія відповість за агресію проти України, незважаючи на намір вийти з Римського статуту – МЗС

Про це написала речник МЗС України Мар’яна Беца в Twitter.

«Росія має намір вийти з Римського cтатуту. Ще й дуже терміново. Особливо в контексті нещодавньої доповіді МКС (Міжнародного кримінального суду), де зафіксовані їі злочини. Відповідальність російської сторони за розв’язану агресію проти України обов'язково настане. Рано чи пізно», - написала Беца.

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Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про те, що Росія має намір не стати учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Міністерство закордонних справ РФ має надіслати відповідне повідомлення генеральному секретареві ООН.

Римський статут (устав МКС) був розроблений за участю Росії і прийнятий на дипломатичній конференції повноважних представників під егідою ООН 17 липня 1998 року в Римі. Він набрав чинності 1 липня 2002 року і почав діяти у 2003 році. Росія підписала документ 13 вересня 2000 року.

*** Міжнародний кримінальний суд – це судовий орган, покликаний здійснювати правосуддя від імені всього світового співтовариства стосовно осіб, винних у вчиненні найбільш тяжких злочинів: геноциду, агресії, злочинів проти людяності та військових злочинів. Кожен з цих термінів трактується судовим правом різних країн по-різному, але держави, що приєдналися до статуту Міжнародного кримінального суду, підтверджують, що вони розуміють їх однаково.