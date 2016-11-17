Ляшко назвав Тимошенко "московською зозулею", закидає їй плани із захоплення влади (відео)

Про це він заявив журналістам у Раді, передає ТСН.

"Дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, яка одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський, кремлівський план по захопленню влади. Моїй злості немає меж", - заявив Ляшко.

"Взяла використала діда, героя, політв'язня у своїх брудних кремлівських політіграх, тому я вважаю і звертаюсь з вимогою до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність", - заявив він.

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Ляшко хоче вислати Тимошенко до Росії, де "Путін їй надасть російське громадянство, адже вона його заслужила". "Разом з громадянством й звання героя Росії за підривну діяльність, яку московська зозуля проводе в Україні. Ти герою, хочеш відставки Петра? Вийди на трибуну й скажи... Чого перед собою діда пхаєш? Лиса драна", - підсумував лідер радикалів.

На думку Ляшка, Тимошенко хоче влади ціною знищення і розвалу країни. "Ти подумай, дура, на чому її (владу) отримаєш, на розвалинах країни?", - обурився він.

Нагадаємо, Ляшко заявив, що на нардепа від "Радикальної партії" Юрія Шухевича готувався замах і загроза його життю існує донині. Політик пояснив, що Шухевича обманом підмовили виголосити пропозицію ініціювати імпічмент Порошенка. А після цього планували вбити, так, щоб підозри впали на главу держави. Як доказ Ляшко показав проект постанови про імпічмент, з яким нібито йшов на трибуну Шухевич. Авторами плану лідер "радикалів" назвав оточення Віктора Медведчука та Юлію Тимошенко.

У "Батьківщині" ж кажуть, що надали слово представнику "радикалів" Шухевичу, бо в його фракції заборонили виступ, а це – шанована людина. Супроводжували нардепа до трибуни, бо той погано бачить і потребує допомоги. А що згаданий "радикалами" Білик, із яким у кулуарах почубився нардеп Мосійчук, потрапив до ВР на письмову вимогу Тимошенко – то це було прохання самого Шухевича, який вважав цю людину членом своєї команди.