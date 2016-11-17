Ляшко назвав Тимошенко "московською зозулею", закидає їй плани із захоплення влади (відео)
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко хоче позбавити громадянства очільницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко та називає її "лисою драною".
Про це він заявив журналістам у Раді, передає ТСН.
"Дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, яка одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський, кремлівський план по захопленню влади. Моїй злості немає меж", - заявив Ляшко.
"Взяла використала діда, героя, політв'язня у своїх брудних кремлівських політіграх, тому я вважаю і звертаюсь з вимогою до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність", - заявив він.
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Ляшко хоче вислати Тимошенко до Росії, де "Путін їй надасть російське громадянство, адже вона його заслужила". "Разом з громадянством й звання героя Росії за підривну діяльність, яку московська зозуля проводе в Україні. Ти герою, хочеш відставки Петра? Вийди на трибуну й скажи... Чого перед собою діда пхаєш? Лиса драна", - підсумував лідер радикалів.
На думку Ляшка, Тимошенко хоче влади ціною знищення і розвалу країни. "Ти подумай, дура, на чому її (владу) отримаєш, на розвалинах країни?", - обурився він.
Нагадаємо, Ляшко заявив, що на нардепа від "Радикальної партії" Юрія Шухевича готувався замах і загроза його життю існує донині. Політик пояснив, що Шухевича обманом підмовили виголосити пропозицію ініціювати імпічмент Порошенка. А після цього планували вбити, так, щоб підозри впали на главу держави. Як доказ Ляшко показав проект постанови про імпічмент, з яким нібито йшов на трибуну Шухевич. Авторами плану лідер "радикалів" назвав оточення Віктора Медведчука та Юлію Тимошенко.
У "Батьківщині" ж кажуть, що надали слово представнику "радикалів" Шухевичу, бо в його фракції заборонили виступ, а це – шанована людина. Супроводжували нардепа до трибуни, бо той погано бачить і потребує допомоги. А що згаданий "радикалами" Білик, із яким у кулуарах почубився нардеп Мосійчук, потрапив до ВР на письмову вимогу Тимошенко – то це було прохання самого Шухевича, який вважав цю людину членом своєї команди.