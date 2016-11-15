У Раді людина Медведчука напала на депутатів Радикальної партії, Ляшко також потрапив у штовханину (відео)

Депутати із фракції Радикальної партії звинуватили цих людей в тому, що вони хотіли використати Шухевича в цілях, які переслідує лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає кореспондент УНІАН.

Як відомо, сьогодні в парламенті в той час, коли мав виступати представник фракції ВО "Батьківщина", був оголошений до виступу член фракції Радикальної партії Юрій-Богдан Шухевич. Тоді голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко не дав виступити Шухевичу, і була оголошена перерва.

За словами Ляшка, люди, які потрапили до парламенту за листом Тимошенко до охорони, де містилось прохання про їхній допуск в будівлю, намагалися "використати нашого побратима, Героя України, політв'язня, абсолютно чесну і відповідальну людину Юрія Шухевича".

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Ляшко додав, що ці люди "є представниками Медведчука" і намагалися використати Шухевича "для реалізації московських планів". "Саме тому наша фракція попросила перерву, де ми обговорили цю ситуацію, і за результатами перерви ви почули абсолютно виважений, державницький, вимогливий виступ пана Юрія Шухевича", - зауважив Ляшко.

Він нагадав, що Шухевич вимагав оприлюднення всіх Мінських домовленостей, в тому числі таємних протоколів, і зазначив, що Радикальна партія підтримує виступи людей за покращення життя, але "це не може робитися під диктовку Медведчука і його помічників".

Ляшко каже, що саме люди Віктора Медведчука і Тимошенко підготували для Шухевича виступ, який так і не прозвучав з трибуни парламенту. Чоловік, який брав участь в конфлікті з Ляшком і представниками фракції Радикальної партії, назвався Олександром Біликом і повідомив, що "в цю суботу у Львові ми - патріоти України - створили об'єднання патріотичних сил України, і на цьому зібранні був присутній пан Шухевич". Він вважає, що реакція Ляшка і його однопартійців пов'язана з тим, що "формується дійсно проукраїнська правильна сила, яка може щось зробити". Він зауважив, що разом з "афганцями" був на Майдані. Білик також повідомив, що сьогодні Шухевич мав виступити про створення об'єднання патріотичних сил, але Ляшко не дав цього зробити.

На своїй сторінці у Facebook "радикал" Андрій Лозовий написав, що чоловік, який кидався на депутатів РПЛ, - Білик - охоронець Віктора Медведчука.