План Кремля "Шатун" з тріском провалився - Шкіряк

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

Проте, за його словами, загрози досі залишаються.

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"Попереду відзначення третьої річниці Майдану Гідності. За оперативною інформацією, російські спецслужби та їхні внутрішні сателіти не полишають намірів зі спроб здійснення провокацій в період 20-22 листопада", - розповів Шкіряк.

Тому, продовжив радник глави МВС, підрозділи Національної поліції та Нацгвардії перебуватимуть у стані підвищеної готовності до 24-25 листопада.

"Рівень терористичної загрози залишається підвищеним. Превентивні контртерористичні заходи Нацполіції та СБУ тривають", - підсумував Шкіряк.

Раніше в СБУ заявили, що Російська Федерація готує заходи щодо масштабної дестабілізації ситуації в Україні з 15 листопада. Їх умовно у відомстві назвали план "Шатун".