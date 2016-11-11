Росія збирається влаштувати масштабну дестабілізацію в Україні з 15 листопада - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Анатолій Дублик.

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Він зазначив, що СБУ у взаємодії зі Службою зовнішньої розвідки України отримали оперативні дані, які "викривають плани Російської Федерації з масштабної дестабілізації в Україні, старт якої заплановано на 15 листопада поточного року".

"Ці розвідувальні дані в цілому збігаються зі змістом так званого плану першочергових заходів з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні під умовною назвою "Шатун", - сказав Дублик.

Він додав, що нині триває дослідження достовірності плану в рамках відповідного кримінального провадження.

За словами Дублика, інформація, вилучена із поштової скриньки радника президента РФ Владислава Суркова, свідчить про початок здійснення такого плану.

Дублик зауважив, що безпосереднє керівництво і реалізацію цього плану здійснює також відомий як СБУ, так і СЗР, перший заступник Суркова Інал Ардзінба, а контакт із політичними рухами в Україні та окремими громадськими організаціями, задіяними в акціях протесту, як правило, "в сліпу або за певну фінансову винагороду", здійснює громадянин Вірменії Мартиросян.

"Спецслужбою зафіксовані непоодинокі виїзди за межі України, а саме в Російську Федерацію, організаторів цих акцій як для отримання фінансування, так і конкретних інструкцій і деталізації... При цьому ворог розраховує на ефективність використання всліпу активності низки громадських організацій, які на даний час проводять ряд масових акцій як у столиці, так і в інших регіонах держави", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, група українських хакерів "Кіберхунта" заявила, що зламала електронну пошту помічника президента РФ Суркова, й оприлюднила копії документів, в яких викладаються заходи щодо дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого мають стати дострокові парламентські і президентські вибори.

26 жовтня прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Сурков не користується електронною поштою, тому українські хакери не могли викрасти його листування.

Разом з тим 4 листопада голова СБУ Василь Грицак підтвердив існування листів, які свідчать про вжиті РФ заходи з дестабілізації ситуації в Україні, які було здобуто хакерами під час злому пошти Суркова.