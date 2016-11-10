На Банковій заговорили про візит Порошенка до США

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

Читайте такожПорошенко привітав Трампа з перемогою на виборах, назвавши це символом справжньої демократії

"Ми будемо налагоджувати діалог. Вже перші сигнали передані Вашингтону, зокрема президент (Порошенко) запросив президента Трампа після інавгурації відвідати у зручний час Україну. І по-друге, ми розраховуємо, що наступного року, в лютому наш президент здійснить візит до США", - заявив Єлісєєв.

Як відомо, за попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.