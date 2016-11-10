На Банковій заговорили про візит Порошенка до США

15:12, 10 листопада 2016
Політика
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Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв розраховує, що глава держави Петро Порошенко здійснить візит до США в лютому 2017 року.

Президент України Петро Порошенко / УНІАН

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

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"Ми будемо налагоджувати діалог. Вже перші сигнали передані Вашингтону, зокрема президент (Порошенко) запросив президента Трампа після інавгурації відвідати у зручний час Україну. І по-друге, ми розраховуємо, що наступного року, в лютому наш президент здійснить візит до США", - заявив Єлісєєв.

Як відомо, за попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

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