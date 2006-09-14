Партія регіонів вимагатиме від Ющенка звільнення місцевих керівників

Харківське регіональне відділення Партії регіонів вимагатиме від Президента України Віктора ЮЩЕНКО звільнення місцевих керівників, які не відповідають своїм посадам.

Про це повідомляється в заяві Харківського регіонального відділення Партії регіонів, текст якого розміщено на офіційному сайті партії.

Зокрема, в заяві повідомляється, що найближчим часом депутати від Партії регіонів ініціюють звіти голів усіх районних державних адміністрацій про виконання цільових програм, районних бюджетів і виконання районними державними адміністраціями делегованих районними радами повноважень за період 2005 рік - I півріччя 2006 року. Також за ініціативою депутатів обласної ради від Партії регіонів і за наполегливою рекомендацією народних депутатів-харків`ян на наступній сесії Харківської обласної ради заслуховуватиметься звіт голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА про підготовку регіону до зими.

«У разі ухвалення депутатами рішення про невідповідність керівників районів посадам, Партія регіонів у повній відповідності до національного законодавства добиватиметься підписання Президентом України В.ЮЩЕНКОМ указів про їхню відставку, зокрема за допомогою громадськості й публічних акцій», - йдеться в заяві.

Також в документі підкреслюється, що принциповою залишиться позиція партії і щодо тих керівників, чия робота вже визнана «незадовільною», у тому числі й голови Харківської обласної державної адміністрації А.АВАКОВА, який оскаржить дане рішення в суді.

«Наша позиція розділяється Кабінетом Міністрів України, парламентською більшістю. Зокрема, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що голови обласних і районних державних адміністрацій, які не знайшли взаєморозуміння з новими місцевими радами, повинні скласти свої повноваження, а де ради вже ухвалили рішення про недовір`я головам адміністрацій, Президент України також повинен прийняти відповідні кадрові рішення», - підкреслюють автори заяви.

Вони також заявляють про свою готовність нести відповідальність за соціально-економічний розвиток області.