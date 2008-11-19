Гриценко не хоче халіфа на годину, який вмиє руки

Голова комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради Анатолій ГРИЦЕНКО завтра готовий голосувати за будь-яку кандидатуру спікера, який проти дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам.

«Я готовий голосувати за будь-якого спікера – кого б не внесли. Єдина для мене базова вимога, щоб спікер з трибуни сказав, що він проти дострокових парламентських виборів. Я не хочу голову Верховної Ради – халіфа на годину, який просто проведе зміни до закону про бюджет, або бюджет наступного року в частині фінансування виборів, також зміни законодавства про судоустрій, і ще комусь потрібні речі, а потім вмиє руки і відійде у сторону», - пояснив свою позицію А.ГРИЦЕНКО.

Він також наголосив, що спікер повинен бути справжнім головою Верховної Ради, який дбав би про цей орган і зробив би так, щоб парламент працював і приймав закони протягом усього конституційного терміну.

«А якщо комусь дуже хочеться, то дострокові вибори до ВР повинні бути проведені одночасно з плановими президентськими – не раніше», - підсумував політик.