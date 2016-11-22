В АП назвали цілі Росії щодо Донбасу

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

По-перше, за його словами, у короткостроковій перспективі Росія хоче підтримувати на Донбасі так звану "контрольовану ескалацію".

"Друга мета середньострокового плану – запустити в Україні маховик федералізації з тим, щоб надалі розчленувати і, врешті-решт, розвалити нашу країну", - заявив Єлісєєв.

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А довгострокова ціль, продовжив заступник голови АП, ґрунтується на відомій фразі президента Росії про те, що найбільшою трагедією ХХ століття був розпад Радянського Союзу.

"Зауважте, не Перша світова, не Друга світова війна, а саме розпад Радянського Союзу. Звичайно, ця мета залишається – відновити в тій чи іншій формі новий Радянський Союз, й Україна тут є найбільш "ласим шматком", - підсумував він.