Лукашенко пояснив розвал Радянського Союзу дефіцитом прального порошку
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відсутність прального порошку стала причиною розпаду Радянського Союзу.
"Причина розпаду СРСР? Прального порошку не вистачало. Мені шкода було дивитися на жінок у черзі, щоб купити 10-20 пачок імпортного порошку: свого не вистачало. Що, ми цього зробити не могли? Так протягом одного року могли поставити тисячу модулів в Білорусії і засипати порошком всю країну. Що, ми не могли зробити в достатній кількості продуктів харчування? Запросто могли", - заявив Лукашенко на прес-конференції в четвер, 17 листопада, у Мінську, повідомляє РИА Новости.
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За його словами, зараз "треба займатися цими життєвими питаннями, і нарешті виправити помилку Радянського Союзу — забезпечити населення всім необхідним".
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь "грудьми закриває 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоком йде зброя, вибухівка".