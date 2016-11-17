Лукашенко пояснив розвал Радянського Союзу дефіцитом прального порошку

"Причина розпаду СРСР? Прального порошку не вистачало. Мені шкода було дивитися на жінок у черзі, щоб купити 10-20 пачок імпортного порошку: свого не вистачало. Що, ми цього зробити не могли? Так протягом одного року могли поставити тисячу модулів в Білорусії і засипати порошком всю країну. Що, ми не могли зробити в достатній кількості продуктів харчування? Запросто могли", - заявив Лукашенко на прес-конференції в четвер, 17 листопада, у Мінську, повідомляє РИА Новости.

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За його словами, зараз "треба займатися цими життєвими питаннями, і нарешті виправити помилку Радянського Союзу — забезпечити населення всім необхідним".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь "грудьми закриває 1200 кілометрів кордону з Україною, тому що потоком йде зброя, вибухівка".