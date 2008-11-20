Від Литвина вимагають розписатися кров'ю

Лідер блоку свого імені, народний депутат Володимир ЛИТВИН не знімав своєї кандидатури з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам, коментуючи повідомлення про те, що він нібито зняв свою кандидатуру на посаду спікера, В.ЛИТВИН заявив: «Перший раз про це чую».

За його словами, проблема з обранням спікера виникла не через відсутність голосів за того чи іншого кандидата, а через великі вимоги до нього.

Зокрема, В.ЛИТВИН повідомив, що лунають вимоги і щодо рішень про дострокові вибори, і про оголошення чіткої позиції у ставленні до влади та опозиції та багато іншого.

«Дуже просто: бо від того, кого хотіли б обрати, або, точніше, від того, хто об’єктивно необхідний і кого хочуть підтримати депутати, вимагають, щоб він розписався кров’ю», - сказав В.ЛИТВИН.