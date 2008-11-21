Семенюк: приватизація ОПЗ наразі не передбачається

Голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляє, що приватизація Одеського припортового заводу поки що не передбачається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на зустрічі з журналістами в Одесі.

«Виданий Президентом України Указ, який скасовує заборону на приватизацію Одеського припортового заводу, зовсім не означає початку приватизації цього підприємства», – сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО

За її словами, зараз діє інший президентський Указ, «який базується на рішенні Ради національної безпеки і оборони, яке забороняє приватизацію об`єктів стратегічного значення до ухвалення нової програми приватизації і внесення змін у чинне приватизаційне законодавство».

Глава ФДМ зазначила, що приватизації Припортового заводу заважає також застаріла Програма приватизації підприємств від 2002 року і відсутність затвердженої програми розвитку хімічної промисловості.

«Ухвалення цих програм напряму залежить від політичної волі парламенту», - вважає В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Крім того, переконана вона, продати Припортовий завод «не дозволить і нинішня світова фінансова криза». «Претендентів на придбання підприємства зараз просто немає», – заявила глава ФДМ.

При цьому вона відзначила, що підприємство, як і раніше, «працює цілком ефективно і повністю виконує зобов`язання перед бюджетами усіх рівнів». «А раз так, навіщо завод продавати? Адже метою приватизації будь-якого підприємства є знаходження ефективного власника, а якщо в даному випадку держава є такою, навіщо шукати іншого?» – сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

На її думку, приватизація ОПЗ нагадує «ядерний чемоданчик, який одна людина тримає, а троє натискають на кнопки». «В даному випадку держава тримає ОПЗ, а різні політичні сили натискають на різні кнопки», – сказала голова ФДМ.

Коментуючи заяву першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА про те, що Одеська область є «лідером рейдерства» в Україні, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО розкритикувала деяких політиків, які не відмежувалися від участі в приватизаційних процесах, зокрема, членів БЮТ, що влаштовують своєрідні «соцзмагання» з рейдерства. При цьому, додала вона, «використовуються силові структури, окремі судді».

«Поки у владу приходитимуть люди, які купили цю владу, обралися в депутати, а потім стали працювати у виконавчій владі, вони використовуватимуть свої повноваження для рейдерських атак», – вважає голова ФДМ.

Крім того, стосовно питання приватизації Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство», В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО відзначила, що пароплавство “може бути передане в комунальну власність міської громади Одеси”. “Найближчим часом, можливо, 24 листопада буде створена спеціальна комісія, яка займеться перевіркою стану майна ЧМП, частина якого здана в оренду», – сказала вона, додавши, що до складу комісії увійдуть як представники Фонду держмайна України, так і обласної і міської влади. «Для передачі ЧМП у власність місту необхідно два рішення – Кабінету міністрів України і сесії Одеської міськради», – зазначила на завершення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО визнав таким, що втратив чинність, свій указ від 7 липня щодо зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів України від 11 лютого 2008 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».