Магазин випадково розсекретив новий гаджет Apple до офіційної презентації

AirPods Pro 3 стануть доступні для попереднього замовлення відразу після сьогоднішньої презентації.

Apple ще офіційно не анонсувала бездротові навушники AirPods Pro 3, але вони вже з'явилися в роздробі. Принаймні, гаджет помітили в одному з магазинів Best Buy.

Жодних подробиць про AirPods Pro 3 на сайті немає, крім повідомлення про те, що попередні замовлення стартують вже 9 вересня. Таким чином "витоки" були вірні й навушники дійсно дебютують на сьогоднішньому івенті Apple, який стартує о 20:00.

За даними Bloomberg, нові навушники не отримають помітних поліпшень по частині активного шумозаглушення і якості звуку. Ключовим поліпшенням стане можливість вимірювати пульс.

Ранні чутки повідомляли, що Apple може випустити дві версії AirPods Pro 3. Перша буде анонсована на сьогоднішньому заході. Друга, дорожча, вийде у 2026-у і відрізнятиметься вбудованою інфрачервоною камерою.

Нагадаємо, актуальні навушники AirPods Pro 2 було випущено у вересні 2022 року, а у вересні 2023 їх оновили чохлом для зарядки USB-C і кількома іншими налаштуваннями.

