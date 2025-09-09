Державну підтримку вирощування овоча вирішили посилити в Узбекистані.

В Узбекистані прийняли рішення розширити державну підтримку картоплярства. Відповідний указ "Про додаткові заходи щодо збільшення виробництва картоплі та розвитку насінництва" було підписано 8 вересня, повідомляє EastFruit.

Згідно з документом, до 2030 року передбачається збільшити середню врожайність картоплі в країні з нинішніх 16–17 тонн до 25–30 тонн з гектара. Вже з 1 січня 2026 року держава буде давати кредити на покриття витрат, пов'язаних з вирощуванням овоча, в розмірі до 50% вартості врожаю.

Можна припустити, що влада Узбекистану не хоче повторити долю Білорусі, де цього року розгорілася справжня картопляна криза. При цьому ціни на овоч значно зросла як на білоруській, так і на російській території.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав збирати екстрені наради і погрожувати покаранням торгівельним точкам, де на прилавках буде відсутня картопля. Останню таку він провів в самому кінці серпня, як повідомляв "Белсат".

Лукашенко вимагав, щоб в країні зберігали картоплю так, щоб вона не псувалася в сховищах. Саме це було одним із факторів, які спричинили картопляну кризу.

В кінці зими – навесні 2025 року овоч або зовсім зник з прилавків, або продавався задорого та ще й неналежної якості. Білоруським чиновникам довелося ходити по магазинах і перевіряти, чи є там картопля. А виставлений на продаж товар навіть вимірювали по міліметрах, щоб зрозуміти, чи відповідає овоч стандартам.

Водночас білоруська картопля активно експортувалася в Росію і Молдову – там ціни на неї були значно вищими, ніж на регульованому державою внутрішньому ринку. Тому вже в липні Лукашенко прийняв рішення карати грошовими штрафами магазини за відсутність картоплі та іншої плодоовочевої продукції.

Проблеми з картоплею в країнах колишнього СРСР

Страшний сон Олександра Лукашенка справдився в кінці минулого місяця, коли в Європейському Союзі картопля подешевшала до мінімуму з 2021 року. При цьому ві не закупав овоч за кордоном принципово – улюблений овоч в білоруських магазинах мав бути обов’язково вітчизняного виробництва.

Варто згадати, що ще одна країна колишнього СРСР - Казахстан - вдалася до певного державного впливу на ціни на картоплю. Там вирішили штрафувати продавців, які продавали овоч великими партіями поза межами товарної біржі.

