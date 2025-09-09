На повній потужності "Сила Сибіру-2" зможе транспортувати 50 млрд кубометрів газу щороку.

Після років застою Росія та Китай просуваються в переговорах щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру 2", пише Bloomberg.

Російський енергетичний гігант "Газпром" повідомив, що підписав юридично зобов’язуючий меморандум із China National Petroleum Corp. щодо реалізації цього проєкту.

Китайська сторона поки не підтвердила укладання угоди, а такі ключові питання як фінансування, ціноутворення та обсяги газу залишаються невирішеними. Проте, якщо буде реалізовано проєкт трубопроводу з арктичного півострова Ямал у північно-східний Китай, це поглибить економічні зв’язки між двома сусідами, які останніми роками й так зблизилися на тлі російських проблем із західними санкціями.

Генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер назвав заплановану мережу "Сили Сибіру-2" через Росію, Китай і Монголію "найбільшим, наймасштабнішим і найкапіталомісткішим газовим проєктом у світі".

Від початкової точки трубопроводу за Полярним колом до потенційного кінцевого пункту в прибережних мегаполісах Китаю - понад 4 тис. км. На повній потужності "Сила Сибіру-2" зможе транспортувати 50 млрд кубометрів газу щороку. Це майже стільки ж, скільки нині неактивний "Північний потік-1", що проходить Балтійським морем із Росії до Німеччини.

Російсько-євразійський центр Карнегі підрахував, що вартість будівництва ділянок через Росію та Монголію може сягнути 36 млрд дол. Значна частина маршруту проляже територіями Сибіру, де "Газпром" уже має трубопровідну інфраструктуру, що дозволить заощадити час і кошти.

Гендиректор "Газпрому" зазначив, що контракт на постачання газу розрахований на 30 років. Проте незрозуміло, чи Китай зобов’яжеться викуповувати весь обсяг газу, чи добиватиметься гнучкіших умов на випадок падіння внутрішнього попиту або появи дешевших альтернатив.

Росія ж буде прагнути, щоб Пекін викуповував увесь обсяг незалежно від потреб, щоб забезпечити стабільне надходження грошей.

Міллер підкреслив, що газ, який буде йти новим трубопроводом, коштуватиме дешевше, ніж у Європі. За даними Bloomberg, постачання "Сили Сибіру 1" уже входять до числа найдешевших імпортних поставок газу для Китаю.

Російський "Газпром" постачає газ з РФ до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру". Повідомлялося про плани поступового збільшення обсягів до 38 мільярдів кубічних метрів.

20 серпня 2024 року стало відомо, що проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2" тимчасово зупинили. Оскільки Монголія, через територію якої має проходити трубопровід до Китаю, не включила його до плану національного розвитку до 2028 року.

Проте вже в вересні у "Газпромі" заявили про підписання угоди про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію. Крім того, російський монополіст розширить поставки за іншими маршрутами.

