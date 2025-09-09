У Катарі вже засудили "боягузливу атаку" Ізраїлю.

Ізраїльські військові завдали ударів по столиці Катару, Досі. Було чутно кілька вибухів. Незабаром над містом здійнявся дим. У заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться: "ЦАХАЛ і ШАБАК [спецслужба системи спецслужб Ізраїлю] провели точковий удар по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС".

Al Hadath заявляє, що операція, під назвою "Пік вогню", отримала "зелене світло" особисто від президента США Дональда Трампа. У будівлі, що зазнала ізраїльського удару, у цей момент перебували лідер ХАМАС у Газі, глава офісу угруповання за кордоном, а також три члени політбюро ХАМАС.

Представник МЗС Катару Маджед Аль-Ансарі, зі свого боку, вже засудив "боягузливу ізраїльську атаку" на політичну штаб-квартиру палестинського угруповання в місті, назвавши її "явним порушенням усіх міжнародних законів і норм", пише Sky News.

А джерело в ХАМАС повідомило телеканалу Al Jazeera, що авіаудар Ізраїлю був спрямований проти офіційних осіб угруповання, які зустрічалися в Досі для обговорення пропозиції Трампа про припинення вогню в секторі Газа. Телеканал стверджує, що члени політбюро ХАМАС, включно з лідером руху в секторі Гази, вижили після цього удару.

ХАМАС у Катарі

Повідомляють, що вигнане керівництво ХАМАС уже давно базується в Катарі, який упродовж кількох років, ще до нинішньої війни в секторі Газа, виступав посередником у переговорах між ХАМАС та Ізраїлем.

Журналісти пишуть, що цей удар може ще більше ускладнити переговори про припинення вогню в регіоні та звільнення заручників, захоплених під час вторгнення ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Раніше подібних ударів не відбувалося через певні домовленості між країнами.

Раніше УНІАН повідомляв, що ще в липні з'явилася інформація про те, що ХАМАС дав "позитивну відповідь" на пропозицію США про припинення вогню в секторі Газа, яка містила лише "незначні поправки".

Однак уже за місяць Ізраїль почав наступ на місто Газа. У своїй заяві речник Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін тоді повідомив, що ЦАХАЛ працює над тим, щоб забезпечити достатню кількість місць для безпечної евакуації цивільних осіб із Гази, а також для отримання ними медичної допомоги.

