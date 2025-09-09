Це єдиний урядовець, який працював у всіх урядах Макрона з моменту його обрання в 2017 році.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив міністра збройних сил Себастьєна Лекорню своїм новим прем'єр-міністром після відставки уряду Франсуа Байру у понеділок, 9 вересня. Про це повідомляє Le Monde.

39-річний Лекорню є єдиним міністром, який працював у всіх урядах Макрона з моменту обрання на перший президентський термін у 2017 році. Тепер він має налагодити відносини з опозицією, аби його уряд міг погодити бюджет та вирішити проблему боргової кризи у Франції.

Себастьєн Лекорню – політичний шлях нового премʼєра Франції

Новий прем'єр-міністр походить з правого політичного табору. У 2008 році він був кандидатом від партії UMP на муніципальних виборах у Верноні. У 2014 році Лекорню став мером Верона, а вже в 2015 році – очолив Департаментську раду Еру.

З часом він долучився до президентської кампанії в тій самій партії як заступник керівника команди Франсуа Фійона. У першому уряді після перемоги Макрона на виборах Лекорню був призначений державним секретарем. Згодом його виключили з Республіканської партії, після чого він приєднався до президентської партії "Республіка в русі".

За час політичної карʼєри Лекорню встиг попрацювати на таких посадах:

державний секретар при міністрі екологічної та солідарної трансформації (2017-2018);

міністр у справах місцевих громад у другому уряді Едуара Філіпа (2018-2020);

міністр у справах заморських територій в уряді Жана Кастекса (2020-2022);

міністр збройних сил (2022-2025).

Варто зазначити, що Лекорню також послідовно підтримував Україну у її боротьбі з російською агресією. На посаді міністра збройних сил він відвідував нашу країну, а також заявляв, що Франція готова ділитися з Україною своїми розвідувальними даними після того, як такий обмін призупинив Вашингтон.

Політична криза у Франції

Нагадаємо, у понеділок, 8 вересня, весь уряд Франції було відправлено у відставку. Премʼєр-міністру Франсуа Байру було оголошено вотум недовіри. Проти нього проголосували 364 законодавці. І це число значно перевищило поріг в 280 голосів, необхідний для відставки уряду.

Загалом уряд Байру пропрацював 9 місяців. ЗМІ називали Лекорню потенційним кандидатом на посаду нового премʼєра.

Водночас зазначалося, що перспектива відставки Байру ще до голосування спричинила заклики про відставку Макрона. Сам президент обіцяв допрацювати свій термін до кінця. Наступні вибори президента Франції мають відбутися в 2027 році.

