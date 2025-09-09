ЄС вже підготував близько 80 тис українських військових за межами України.

В Європейському Союзі працюють над зміною мандату Місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), аби європейські інструктори могли тренувати українських військових безпосередньо на території України. Про це висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила під час виступу у Європейському парламенті.

Як наголосила Каллас, Євросоюз та його країни-члени надати майже 169 млрд євро фінансової підтримки для України від початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Зокрема, ця сума включає 63 млрд євро на військову підтримку України.

"Лише у цьому році країни-члени нададуть більше, аніж будь-коли раніше - 25 млрд євро станом на сьогодні", - відзначила Каллас.

Крім того, за її словами, країни-члени ЄС також забезпечили 80% з 2 мільйонів артилерійських снарядів.

"Ми прагнемо дійти до 100% до жовтня", - наголосила Каллас.

При цьому, Євросоюз вже підготував близько 80 тисяч українських солдатів.

"Ми також розпочали працювати над зміною мандату нашої місії [Місії ЄС з надання військової допомоги Україні - УНІАН] з тою метою, аби ми могли тренувати в Україні. Найсильніша гарантія безпеки - це сильна українська армія", - наголосила Каллас.

Висока представниця ЄС додала, що європейці продовжать зміцнювати оборону промисловість України, у тому числі, допомагати Україні виробляти більше військової техніки на території країн Євросоюзу.

Разом з тим, вона відзначила, що міжнародні санкції вже позбавили Росію від надходження щонайменше 450 млрд доларів на воєнні цілі, у тому числі 154 млрд доларів доходів від продажу нафти. Наразі ведеться робота над підготовкою запровадження 19-го пакета санкцій.

Створення військової місії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про створення військової місії для навчання українських солдатів. Мандат місії передбачає індивідуальну, колективну та спеціалізовану навчальну підготовку українських військовослужбовців.

Нагадаємо також, що на думку президента Володимира Зеленського, тренувальні місії для українців мають знаходитися на території України. За його словами, війна настільки швидко змінюється, технології оновлюються, що після закордонного навчання бійців доводиться додатково перевчати.

