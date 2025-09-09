Станом не вересень вітчизняний ОПК виготовив більше 340 самохідних артилерійських установок "Богдана".

У мережу виклали кадри з черговим варіантом української 155-мм самохідної гаубиці 2С22 "Богдана".

Про це повідомляє "Мілітарний". Оновлену версію продемонстрували в рекрутинговому відео новоствореної 60-ї окремої артилерійської бригади.

За словами фахівців, це вже шоста модифікація "Богдани", яка використовує різні типи шасі та різні версії броньованих кабін.

Установку переобладнали на шасі з колісною формулою 6×6, яка має поліпшити мобільність і прохідність САУ.

Довідка УНІАН. 2С22 "Богдана" є українською 155-мм самохідною артилерійською установкою, виконаною на колісному шасі. Це перша українська САУ, яку розробили під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

За даними з відкритих джерел, дальність вогню САУ становить до 30 км осколково-фугасним та до 40 км активно-реактивним снарядом. Маса "Богдани" становить близько 28 тонн.

Вважається, що бойове хрещення САУ отримала у 2022 році під час битви за острів Зміїний. У 2023 році її офіційно прийняли на озброєння українських Збройних сил.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася фотографія українського МіГ-29 з новим вітчизняним КАБом.

Як повідомлялося, станом на червень цього року бомба могла здійснювати плануючий політ на 60 кілометрів. Розробники заявляли, що планують досягти дальності у приблизно 80 кілометрів.

Також нещодавно фахівці порталу Defense Express повідомили про нову українську керовану авіабомбу, схожу на ті, які використовують для БПЛА типу Bayraktar TB2.

