Фактично, саміт допоміг Путіну легітимізувати претензії Москви, вважають автори.

Зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним лише зміцнила позиції російського диктатора, і тим самим продовжила як війну в Україні, так і його перебування при владі. Про це пише Foreign Affairs.

Автори нагадують, що Путін не мав сильної опозиції до візиту на Аляску. Та згідно з опитуванням, проведеним російською соціологічною компанією "Левада", 79% росіян вважають цей саміт успіхом для диктатора. Крім того, 51% опитаних більш оптимістично налаштовані щодо поліпшення відносин із США.

"Після саміту російським ЗМІ не довелося публікувати неправдиві заяви, щоб підкреслити дипломатичний тріумф Путіна: вони транслювали реальні події разом із західними коментарями щодо перемоги Путіна. Сильніший, ніж будь-коли, Путін може продовжувати війну проти України стільки, скільки знадобиться, щоб перемогти на своїх умовах", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Фактично, саміт допоміг Путіну легітимізувати претензії Москви, вважають автори. Зустріч дала росіянам, які сумнівалися в доцільності війни проти України, підстави вважати, що вторгнення було "справедливим", як стверджував Путін. Під час перебування в Анкориджі диктатор вчергове розповідав журналістам про "законні побоювання" Росії, своє бажання бачити "справедливий баланс безпеки в Європі та світі" і про "необхідність усунути всі першопричини, основні причини" війни, яку РФ веде проти України.

При чому Трамп не зробив нічого, щоб спростувати ці твердження. Ба більше, він, здається, погодився з твердженнями Путіна про те, що Москва повинна мати право голосу в питанні територіальної цілісності України та західних гарантій безпеки, йдеться в матеріалі.

"Путін полетів додому, продемонструвавши своїм підданим, що він був правий, що вони не повинні вагатися і що він переможе для них. Для Путіна саміт ніколи не був про досягнення миру в Україні. Його метою завжди було підкорити міжнародну систему своїй волі та зберегти монополію на владу в країні. З моменту свого першого вторгнення в Україну в 2014 році Путін грав у довгу гру. Він завжди вірив, що час на його боці. Саміт на Алясці дав йому ще більше часу – і зміцнив його позиції для досягнення військової перемоги", – констатує Foreign Affairs.

Війна в Україні: про що пишуть західні медіа

Британське видання The Times пише, що російський диктатор Путін розпочав новий етап війни проти України після того, як повернувся з Китаю. Автори зазначають, що, на відміну від перших місяців президентства Трампа, зараз Кремль навіть не намагається вдавати, що зацікавлений у мирній угоді.

Своєю чергою, британський журналіст і політичний оглядач Гідеон Рахман у своєму матеріалі зазначив, що Трамп своїми словами і діями неодноразово давав зрозуміти, що не хоче брати на себе зобов'язання щодо захисту України. За словами оглядача, Європі потрібен "план Б".

Вас також можуть зацікавити новини: