У серпні найбільше подешевшали овочі та фрукти.

Споживчі ціни в Україні в серпні 2025 року, порівняно з липнем, знизилися на 0,2%. Що стосується зміни цін за рік, то в річному вимірі споживча інфляція в серпні сповільнилася до 13,2% (порівняно з 14,1% в липні).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У порівнянні з попереднім місяцем в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,5% та 1% знизилися ціни на рис і цукор. Водночас на 4,5–0,4% зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,2%, зокрема, взуття – на 3,9%, одяг – на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%, зазначили у Держстаті.

Якщо порівнювати з минулорічними цінами, то в серпні цього року продукти харчування подорожчали на 20,4%. Лідером за зростанням цін стали яйця, які подорожчали на 74,3%, на другому місці – фрукти (+47,5%), на третьому – соняшникова олія (+28,7%). Також значно подорожчали масло (+26,9%), м’ясо та м’ясопродукти (+25,2%), безалкогольні напої (+20,4%), молоко (+20%), сир і м’який сир (+18,2%). Знизилася ціна за рік лише на цукор (-8,4%) та овочі (-2,5%).

Алкогольні напої, тютюнові вироби за рік додали в ціні 19,2%, а одяг і взуття подешевшали на 5,7%. Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2%.

Послуги зв'язку подорожчали на 17,3%, порівняно з минулим серпнем, більше стали коштувати і послуги в сфері охорони здоров'я (+11,8%) та освіти (+12,1%).

Ціни в Україні – інші новини

Раніше Державна служба статистики повідомила, що споживчі ціни в липні, порівняно з червнем, вперше за два роки знизилися – на 0,2%. Річна інфляція в липні сповільнилася до 14,1% (порівняно з 14,3% у червні).

В Україні суттєво зросли ціни на яйця, що пов’язано з кількома ключовими чинниками. Так, за даними пресслужби мережі супермаркетів "‎ЕКО маркет"‎, найбільшу частку в собівартості яйця займає вартість корму для птиці, яка за останні місяці суттєво зросла. Додатково впливають підвищення цін на енергоресурси та логістику. Крім цього, восени, зі зниженням температури, зменшується несучість курей, що традиційно призводить до підвищення ціни.

