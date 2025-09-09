Ультратонкий Айфон та нові цінники: Apple анонсувала серію iPhone 17

Моделі стануть доступні для попереднього замовлення в п'ятницю, 12 вересня. Реліз 19 вересня.

Apple провела традиційну вересневу презентацію нових айфонів: як і очікувалося, iPhone Air (без цифри в назві) замінив iPhone Plus, який не набув значної популярності, а iPhone 17 Pro і Pro Max отримали новий дизайн і потужний апгрейд камер.

iPhone 17

Базова модель iPhone 2025 року отримала незначні поліпшення зовні, зате значні всередині. Дизайн iPhone 17 відрізнятиметься від iPhone 16 лише кольорами, проте діагональ дисплея зросла з 6,1 до 6,3 дюймів за рахунок зменшених рамок.

Головною зміною порівняно з попередниками стала підтримка ProMotion, яка протягом чотирьох поколінь була ексклюзивом Pro-моделей. Тепер базова модель підтримує 120 Гц і функцію Always On Display.

Apple заявила, що приріст продуктивності становить 20% порівняно з iPhone 16 – заслуга чипсета А19. Також порівняно з попередником додалося 8 годин автономності. Прокачали і камеру: ультраширік сумістили з основною 48 Мп камерою і встановили замість нього телеоб'єктив на 12 Мп з дворазовим зумом.

У США iPhone 17 буде продаватися за ціною від 799 доларів у п'яти кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, білий і зелений. Усі особливості на одній картинці:

iPhone 17 Pro і 17 Pro Max

Найбільші зовнішні зміни отримали флагмани. Замість звичного "квадрата" ззаду обидві моделі отримали великий прямокутний блок камер, що кардинально змінить дизайн задньої панелі. А замість титанових корпусів, які використовувалися в iPhone 15-ї та 16-ї серій, повернули алюмінієві.

Усі три камери тепер 48 Мп – це вперше. З'явився 4х цифровий зум і 8х оптичний. В Apple позиціюють їх як 8 об'єктивів в одному смартфоні. Також заявляється підтримка 8К-відео і комбінованої зйомки з передньої і задньої камер одночасно. Діагональ екранів не змінилася.

Також обіцяють нове круте охолодження і рекордну автономність – до 39 годин відтворення відео. Однак це тільки в США: айфони з інших країн із SIM-слотом отримають трохи меншу батарею.

Ціни – від 1099 доларів за базовий iPhone 17 Pro на 256 ГБ і 1199 доларів за iPhone 17 Pro Max. Топова пам'ять тепер 2 ТБ.

iPhone Air

Найочікуваніша новинка презентації, чутки про яку почали ходити ще з 2024 року. Головною особливістю смартфона стала рекордно низька товщина. 5,6 мм – такими тонкими iPhone не були ніколи.

Щодо іншої начинки – корпус із титану, суперміцне скло Ceramic Shield, дисплей ProMotion 120 Гц і топовий чипсет A19 Pro в парі з фірмовим модемом C1X. А ще в ньому немає слота для SIM – тільки eSIM-ки.

Заради ультратонкого дизайну довелося пожертвувати камерами (вона всього одна, на 48 Мп) і автономністю. Apple традиційно не розкриває ємність акумулятора, але стверджує, що живе телефон він цілий день. Але, схоже, це тільки з фірмовим магнітним пауербанком.

Новинка, як і інші моделі iPhone 17, надійде в продаж 19 вересня в чотирьох кольорах за ціною 999 доларів за базову версію на 256 ГБ.

